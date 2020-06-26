Грудинин проиграл суд с «ВКонтакте»

https://static.news.ru/photo/fd8e7108-b7b5-11ea-bc46-fa163e074e61_660.jpg Павел Грудинин Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» и бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудинин проиграл судебной разбирательство с социальной сетью «ВКонтакте».

Он требовал удалить информацию, которая, по его мнению, нарушает право на частную жизнь. Однако суд отказал ему в данном иске.

Суд истцам отказал, — цитирует сообщение инстанции ТАСС.

По данному делу истцами также выступали юрист Ксения Кутюхина и двое несовершеннолетних детей Грудинина. Заявители требовали удалить информацию и взыскать компенсацию за моральный ущерб в размере одного рубля. Аналогичное требование Грудинин выдвигал ранее к ВГТРК. Его не устроили факты о собственной биографии, которые показали в передаче «Прямой Эфир».

NEWS.ru писал ранее, что бывшая супруга основного владельца подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина Ирина получила 42% акций этого ЗАО.