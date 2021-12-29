Гришковец возглавил Общественный совет ФСИН

Писатель, режиссёр, сценарист и актёр Евгений Гришковец избран председателем Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), сообщает Telegram-канал Readovka. Заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Галушка заявил, что Гришковец — авторитетный человек, на которого сложно надавить.
Впрочем, правозащитники
Одно жаль, Гришковец зачем-то туда влез. Но это им уже не поможет, — заявил Осечкин.
Ранее Осечкин прокомментировал отставку замдиректора ФСИН Анатолия Якунина. По словам правозащитника, Якунин лично посещал и пытался помочь Кежику Ондару, который подвергался пыткам в СИЗО. Якунин даже передал заключённому свою визитку и попросил его сообщать о фактах давления, заявил Осечкин.
Правозащитник убеждён, что именно генерал Якунин запрашивал видеоматериалы у проекта Gulagu.net и координировал работу по раскрытию данных, связанных с пытками в тюремной больнице в Саратовской области.
Замглавы ФСИН генерал-лейтенант Анатолий Якунин был отстранён от своей должности 28 декабря. На этом посту он пробыл с августа 2020 года.