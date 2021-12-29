Гришковец возглавил Общественный совет ФСИН

Писатель, режиссёр, сценарист и актёр Евгений Гришковец избран председателем Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), сообщает Telegram-канал Readovka. Заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Галушка заявил, что Гришковец — авторитетный человек, на которого сложно надавить.

Впрочем, правозащитники считают , что наличие Гришковца, выступающего за жёсткие наказания за пытки, не компенсирует выхолащивания представителей гражданского общества из совета. Глава правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин назвал состав совета «насмешкой».

Одно жаль, Гришковец зачем-то туда влез. Но это им уже не поможет, — заявил Осечкин.

Ранее Осечкин прокомментировал отставку замдиректора ФСИН Анатолия Якунина. По словам правозащитника, Якунин лично посещал и пытался помочь Кежику Ондару, который подвергался пыткам в СИЗО. Якунин даже передал заключённому свою визитку и попросил его сообщать о фактах давления, заявил Осечкин.

Правозащитник убеждён, что именно генерал Якунин запрашивал видеоматериалы у проекта Gulagu.net и координировал работу по раскрытию данных, связанных с пытками в тюремной больнице в Саратовской области.

Замглавы ФСИН генерал-лейтенант Анатолий Якунин был отстранён от своей должности 28 декабря. На этом посту он пробыл с августа 2020 года.