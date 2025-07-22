Грибная икра с шампиньонами: так вкусно, что язык проглотишь!

Грибная икра с шампиньонами: так вкусно, что язык проглотишь!

Грибная икра из шампиньонов — это нежная ароматная закуска с насыщенным вкусом, где сливочность грибов гармонично сочетается с пикантными нотками чеснока и легкой кислинкой лимонного сока.

Для приготовления понадобится: 500 г шампиньонов, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. лимонного сока, соль и перец по вкусу. Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте на масле до золотистого цвета, затем добавьте чеснок и тушите 10 минут. Охладите массу, измельчите в блендере, добавьте лимонный сок, соль и перец.

Подавайте охлажденной с хрустящим хлебом или крекерами — это идеальная закуска для любого случая! Ее бархатистая текстура тает во рту, оставляя приятное послевкусие с оттенками обжаренного лука и специй. Так вкусно, что язык проглотишь!

Ранее стало известно, как сделать аджику из кабачков: готовится быстро, хранится долго.