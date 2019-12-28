https://static.news.ru/photo/27855146-2b27-11ea-a721-fa163e074e61_660.jpg Грета Тунберг Фото: Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press

Отец экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг признался, что общественная деятельность и «климатические забастовки» (пропуск школьных занятий как способ привлечения внимания к проблеме изменения климата) помогли его дочери справиться с затяжной депрессией.

Сванте рассказал об этом в интервью BBC News. По его словам, Грета страдала от депрессии в течение трёх или четырёх лет и её состояние ухудшалось. Родители девочки решили уделять ей и её младшей сестре Беате больше внимания — мать Малена Эрнман, известная оперная певица, отказалась от контрактов, чтобы проводить время с дочерьми. Грету отвели к психотерапевту, который, среди прочего, диагностировал у неё синдром Аспергера.

Родители начали обсуждать со старшей дочерью вопросы изменения климата, чтобы отвлечь её от личных проблем, и, по мере того как Грета всё глубже погружалась в тему, её состояние улучшалось. В конце концов, у неё сформировались настолько прочные убеждения, что она смогла изменить привычки родителей — отец стал веганом, а мать отказалась от авиаперелётов. Сванте Тунберг заявил, что его дочь стала намного счастливее и энергичнее, занявшись экоактивизмом. Однако возросшая популярность Греты начала беспокоить отца — у девочки появилось множество недоброжелателей. Сванте выразил особенную обеспокоенность из-за «фейковых новостей и вещей, что ей (Грете) пытаются приписать — и всей ненавистью что возникает из-за этого».

Как ранее сообщал NEWS.ru, 40-летнего жителя Швеции приговорили к условному сроку и 200 часам общественных работ из-за угроз, которые он посылал Грете Тунберг.