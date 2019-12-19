https://static.news.ru/photo/e4dc9b0e-2290-11ea-8b65-fa163e074e61_660.jpg Грета Тунберг Фото: Lapone/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

40-летнего жителя Швеции, который писал Грете Тунберг письма с угрозами, приговорили к условному сроку и 200 часам общественных работ. Мужчина обещал спустить на экоактивистку собак и расстрелять её из винтовки, если она не прекратит борьбу с изменениями климата.

Он также угрожал убить мать Тунберг, оперную певицу Малену Эрнман, если дочь публично не заявит, что авиаперелёты не имеют пагубного воздействия на окружающую среду, пишет Katrineholms-Kuriren.

На допросе мужчина утверждал, что просто хотел напугать активистку, за которой, по его мнению, слишком пристально следят СМИ.

Журнал Time назвал Грету Тунберг Человеком года — 2019. В борьбе за это звание она обогнала Дональда Трампа, писал ранее NEWS.ru.