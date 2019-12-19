40-летнего жителя Швеции, который писал Грете Тунберг письма с угрозами, приговорили к условному сроку и 200 часам общественных работ. Мужчина обещал спустить на экоактивистку собак и расстрелять её из винтовки, если она не прекратит борьбу с изменениями климата.
Он также угрожал убить мать Тунберг, оперную певицу Малену Эрнман, если дочь публично не заявит, что авиаперелёты не имеют пагубного воздействия на окружающую среду,
На допросе мужчина утверждал, что просто хотел напугать активистку, за которой, по его мнению, слишком пристально следят СМИ.
Журнал Time назвал Грету Тунберг Человеком года — 2019. В борьбе за это звание она обогнала Дональда Трампа, писал ранее NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен