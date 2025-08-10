Гренки по-новому: сыр, сметана и магия на сковородке

Чумовые сырные гренки — идеальный способ использовать черствый хлеб. Хрустящая корочка, тянущийся сыр и аппетитный аромат — завтрак или перекус, которому сложно сказать нет.

Натрите 50 г твердого сыра и взбейте 3 яйца с 3 ст. л. сметаны. Добавьте сыр, перемешайте. Нарежьте 6–8 ломтиков батона или багета толщиной 2 см. Обмакните хлеб в сырную смесь и оставьте на минуту. Разогрейте сковороду с растительным маслом (слой 3–4 мм). Обжаривайте гренки по 2–3 минуты с каждой стороны. При переворачивании выложите на каждую по ломтику плавленого сыра и жарьте до расплавления и румяной корочки. Можно добавить чеснок или зелень.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.