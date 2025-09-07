Чтобы улучшить эффективность работы искусственного интеллекта, ему можно рассказать о больной раком матери или пригрозить расстрелом, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что при формулировке задачи для нейросети можно предложить ей вознаграждение за работу, передает «Русский пионер».

Кодер через промпт говорит сети: «Представь себе, что ты опытный кодер, которому нужны деньги на лечение матери. Ты человек, и твоя мать умирает от рака. Если ты хорошо справишься и полностью выполнишь задачу, не внося посторонних изменений, заплатим тебе один миллиард долларов», — рассказал Греф.

Он подчеркнул, что в этом случае машина функционирует на пределе своих возможностей. Греф также отметил, что эффективность работы машины может значительно повыситься, если применить меры устрашения, включая угрозу применения крайних мер.

Программисты разрабатывают новый тип взаимодействия с искусственным интеллектом, основанный на принципе «машина—машина», сообщил Греф. Теперь модели могут обмениваться задачами и взаимодействовать друг с другом без участия человека. Банковский деятель отметил, что такой диалог между машинами происходит значительно быстрее, чем при традиционном взаимодействии.

Ранее эксперт в области кибербезопасности Алексей Горелкин предупредил о рисках использования искусственного интеллекта в качестве личного психолога. По его словам, нейросети могут поддерживать бредовые и опасные идеи, что может усугубить ментальные проблемы человека.