20 марта 2026 в 13:00

Гречка с мясом и яйцом в одной котлете: сытные биточки с начинкой для домашних обедов

Гречаники с начинкой из вареных яиц — это сытные, нежные и необычные биточки для домашних обедов и ужинов, которое готовится из простых продуктов.

Гречневая каша в сочетании с фаршем создает сочную основу, а внутри каждого гречаника спрятан сюрприз — целое или рубленое вареное яйцо, которое придает блюду особую пикантность и сытность.

Для приготовления понадобится: 300 г мясного фарша (свинина + говядина), 1 стакан отварной гречки, 1 луковица, соль, перец, зелень, 4-5 вареных яиц, панировочные сухари, растительное масло.

Рецепт: лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности. Смешайте фарш с гречкой, обжаренным луком, солью, перцем и рубленой зеленью. Тщательно вымесите массу. Влажными руками сформируйте лепешку, в центр положите целое вареное яйцо (или половинку) и аккуратно защипните края, формируя котлету. Обваляйте гречаники в панировочных сухарях. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки, затем накройте крышкой и тушите на медленном огне 10 минут. Получается гречка с мясом и яйцом в одной котлете. Подавайте горячими со сметаной и зеленью.

Настоящая купеческая гречка: не просто каша, а полноценный ужин с историей. Готовится в одной посуде, согревает и насыщает
Гречка по-царски: с грибами и луком — необычная версия любимого гарнира
Тофу и авокадо: любовь с первого укуса (рецепт для занятых)
Не жарьте яичницу: этот бутерброд на скорую руку вкуснее и полезнее
Капуста по-новому: тушим с яблоками и томатом — получается сочно, ароматно и можно в Великий пост
Дарья Иванова
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
