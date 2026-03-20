Гречка с мясом и яйцом в одной котлете: сытные биточки с начинкой для домашних обедов

Гречаники с начинкой из вареных яиц — это сытные, нежные и необычные биточки для домашних обедов и ужинов, которое готовится из простых продуктов.

Гречневая каша в сочетании с фаршем создает сочную основу, а внутри каждого гречаника спрятан сюрприз — целое или рубленое вареное яйцо, которое придает блюду особую пикантность и сытность.

Для приготовления понадобится: 300 г мясного фарша (свинина + говядина), 1 стакан отварной гречки, 1 луковица, соль, перец, зелень, 4-5 вареных яиц, панировочные сухари, растительное масло.

Рецепт: лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности. Смешайте фарш с гречкой, обжаренным луком, солью, перцем и рубленой зеленью. Тщательно вымесите массу. Влажными руками сформируйте лепешку, в центр положите целое вареное яйцо (или половинку) и аккуратно защипните края, формируя котлету. Обваляйте гречаники в панировочных сухарях. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки, затем накройте крышкой и тушите на медленном огне 10 минут. Получается гречка с мясом и яйцом в одной котлете. Подавайте горячими со сметаной и зеленью.

