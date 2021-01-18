«Скромный и непритязательный»: графологи оценили подпись Путина

https://static.news.ru/photo/af5e568e-599e-11eb-b3ec-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По мнению специалистов, подпись американского президента Дональда Трампа говорит об агрессии, напористости и недипломатичности. Подпись российского лидера Владимира Путина — об осторожности и нежелании чрезмерно выделяться, а подпись белорусского президента Александра Лукашенко выдаёт в нём человека с высокой работоспособностью.

Это подпись человека осторожного, который дозирует информацию и выдает её очень порционно. Это человек, который демонстрирует внешнюю скромность и непритязательность. Заметен рациональный деловой подход, желание просчитать и спрогнозировать, — цитирует «Политика сегодня» графолога Анну Самойленко, анализирующую подпись Владимира Путина.

В автографе Дональда Трампа руководитель проекта «Графология для HR» отметила доминантную модель поведения, демонстрацию своей силы и готовности «прогнуть другого в угоду своим интересам». Низкая читабельность подписи говорит о том, что он не расположен к прозрачной коммуникации.

Он любит говорить, рассуждать, основываясь на знаниях. Это демонстрация интеллектуального начала. Материальная ориентация в подписи тоже есть. Также демонстрируется ориентация на результат, — сообщила графолог о подписи президента Турции Реджепа Эрдогана.

В подписи Лукашенко Самойленко разглядела человека с высокой работоспособностью, способного «тянуть на себе много информационных потоков». При этом она отметила, что он осмотрителен и не склонен к опрометчивым действиям.

По подписи президента Украины Владимира Зеленского другой графолог, Анастасия Сажина, угадала в нём артиста, способного показать себя в выгодном свете. А в автографе премьера Великобритании Бориса Джонсона она увидела педанта, переменчивого в настроении и любящего деньги. Про автограф президента Франции Эммануэля Макрона Сажина заявила, что его владелец «имеет большое желание показать миру, что он умеет, и доказать, что это он сам». Подпись же канцлера ФРГ Ангелы Меркель выдаёт в ней человека сентиментального, нуждающегося в поддержке и чувствительного к критике.

Как писал NEWS.ru, День почерка отмечают в мире 23 января. Он был учреждён с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма и неповторимости почерка каждого человека. Специалисты-графологи могут по манере написания текста «прочитать» личность, как открытую книгу. Анализируя почерк, можно определить не только основные черты характера, но и любимые слова в речи, психологический возраст и даже избыточное пристрастие к пище. Так, например, степень читабельности почерка показывает, насколько личность зависима от чужого мнения. Если все буквы понятные и чёткие, такому человеку как минимум не безразлично, что думают о нём люди. И наоборот — чем больше трудночитаемых символов, тем больше автор написанного равнодушен к оценке окружающих.