Прокуратура обвинила топ-менеджера «Рольфа» в выводе миллиардов за рубеж

Уголовное дело в отношении топ-менеджера группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро утверждено Генпрокуратурой России. В ближайшее время оно будет передано в суд. Об этом ТАСС рассказал адвокат бизнесмена Антон Гусев.
Он рассказал, что никакого причинения ущерба его подзащитному не вменяется. При этом юрист
Уголовное дело в отношении ряда руководителей крупнейшего в РФ автодилера «Рольф» было возбуждено в июне 2019 года. Кайро и ряд других фигурантов обвиняются в незаконном выводе за пределы России 4 млрд рублей.
Как сообщалось ранее, основатель «Рольфа» Сергей Петров, который находится за рубежом, арестован заочно. Генпрокуратура подготовила запрос о его экстрадиции.