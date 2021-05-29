Прокуратура обвинила топ-менеджера «Рольфа» в выводе миллиардов за рубеж

https://static.news.ru/photo/73f1b7a2-c132-11eb-97ea-96000091f725_660.jpg Анатолий Кайро Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Уголовное дело в отношении топ-менеджера группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро утверждено Генпрокуратурой России. В ближайшее время оно будет передано в суд. Об этом ТАСС рассказал адвокат бизнесмена Антон Гусев.

Он рассказал, что никакого причинения ущерба его подзащитному не вменяется. При этом юрист пожаловался на то, что СКР и прокуратура проигнорировали доводы защиты обвиняемого. Он также предположил, что дело топ-менеджера будет рассматриваться Черёмушкинским судом Москвы.

Уголовное дело в отношении ряда руководителей крупнейшего в РФ автодилера «Рольф» было возбуждено в июне 2019 года. Кайро и ряд других фигурантов обвиняются в незаконном выводе за пределы России 4 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, основатель «Рольфа» Сергей Петров, который находится за рубежом, арестован заочно. Генпрокуратура подготовила запрос о его экстрадиции.