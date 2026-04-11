11 апреля 2026 в 10:30

Говяжьи «шайбы» по рецепту от шефа: один трюк, чтобы изменить мнение о домашних котлетах

Этот рецепт кардинально меняет представление о домашних котлетах. Союз нежного маскарпоне, пикантного сыра и хрустящего бекона превращает простое блюдо в гастрономическое событие, где каждый компонент играет свою важную партию.

Что понадобится

Говяжий фарш — 500 г, маскарпоне — 100 г, твердый сыр (например, чеддер) — 70 г, яйцо — 1 шт., лук репчатый — 1 шт. (средняя), чеснок — 2 зубчика, багет или белый хлеб (мякиш) — 50 г, молотый миндаль — 2 ст. л., перец чили свежий — 0,5 шт., укроп свежий — 3–4 веточки, бекон слайсами — 8–10 полос, масло растительное — 1–2 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Лук и чеснок мелко рубим. Лук жарим на 1 ст. л. масла до мягкости, добавляем чеснок, через минуту снимаем и остужаем. Мякиш крошим, сыр трем, чили и укроп рубим.

В миске смешиваем фарш, луково-чесночную смесь, крошку, сыр, маскарпоне, миндаль, чили, укроп, яйцо, соль, перец. Вымешиваем до однородности, накрываем и убираем в холодильник на 1 час.

Влажными руками формируем толстые котлеты-«шайбы» (5–6 см). Каждую оборачиваем беконом, фиксируем зубочисткой.

На сильном огне жарим по 3 минуты с каждой стороны до корочки. Убавляем огонь, накрываем крышкой и жарим еще по 5 минут с каждой стороны.

Готовые котлеты кладем на бумажное полотенце на 5 минут. Подаем горячими, убрав зубочистки.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

