https://static.news.ru/photo/a7b96164-6f8c-11ea-be16-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Пациент больницы в Коммунарке, с которым общался президент Владимир Путин, выписался из медцентра. Анализы Дмитрия Гаркави, который сам является врачом, показали отрицательный тест на инфекцию.

В своём Telegram-канале медик подчеркнул, что до закрытия листа нетрудоспособности он будет оставаться на больничном.

Так что жить я пока буду отдельно от семьи, чуть за МКАД, — пояснил он.

Дмитрий заболел 16 марта, хотя в последние два месяца не бывал за рубежом и не контактировал ни с кем из заражённых коронавирусом. Свой канал в Telegram о больничных буднях он начал вести, едва оказавшись в Коммунарке. Через сутки у канала было 350 подписчиков, а сразу после того, как страна увидела его знакомство с Путиным, их число выросло до двух тысяч.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что визит Путина в инфекционную больницу в Коммунарке не был инсценировкой. По его словам, сообщения СМИ о якобы подставном пациенте, которого навещал Путин, не соответствуют правде, писал NEWS.ru.