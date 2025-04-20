Готово за 20 минут: хрустящие конвертики с ветчиной и сыром на завтрак!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим аппетитные слоеные конвертики с ветчиной и сыром! Только представьте: хрустящие золотистые слоеные конвертики, из которых при разрезании вытекает расплавленный сыр и нежная начинка из ветчины с яйцом. Это блюдо идеально подойдет для сытного завтрака или уютного семейного ужина!

Разморозьте 500 г слоеного теста и раскатайте в пласт. Нарежьте на квадраты размером 15×15 см. На каждый квадрат выложите ломтик ветчины, немного обжаренного лука, тертый сыр и половинку вареного яйца. Аккуратно заверните конвертиком, защипнув края.

Выложите на противень, смажьте взбитым яйцом для румяной корочки и посыпьте кунжутом. Выпекайте при 200 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими, пока сыр внутри остается тягучим.

Используйте качественное сливочное слоеное тесто, ветчину можно заменить беконом или курицей. Добавьте в начинку немного грибов для пикантности. Подавайте со свежими овощами или зеленым салатом.

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