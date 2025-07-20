Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 15:44

Готовлю в сезон молодых кабачков! Суп по-закарпатски — вкуснота за полчаса!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим кабачковый суп по-закарпатски! Этот необычный суп — настоящее открытие для любителей овощных блюд. В Закарпатье его готовят в сезон молодых кабачков, когда те особенно нежные и ароматные. В отличие от привычных кабачковых супов, этот вариант удивит вас насыщенным вкусом с легкой кислинкой и пикантными нотками.

Начните с обжарки 150 г копченой грудинки на сухой сковороде до выделения жира. Добавьте нарезанный кубиками лук и морковь, пассеруйте до мягкости. В кастрюлю с 1,5 л кипящей воды отправьте 2 средних картофелины, нарезанных брусочками. Через 10 минут добавьте 2 молодых кабачка (с кожурой), нарезанных кубиками, и зажарку.

Секрет вкуса — в финальных штрихах: за 5 минут до готовности добавьте 2 ст. л. томатной пасты, 1 мелко нарезанный болгарский перец и пучок свежего укропа. Заправьте суп 1 ст. л. яблочного уксуса и 2 раздавленными зубчиками чеснока. Дайте настояться под крышкой 15 минут.

Подавайте со сметаной и свежим хлебом. Этот суп особенно хорош на второй день, когда вкусы полностью раскрываются!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

супы
рецепты
кулинария
простые рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме озвучили прогноз по ключевой ставке на конец года
В Израиле сообщили о болезни Нетаньяху
Появились новые данные о состоянии искалеченной в Дубае модели
Атаки на Москву, коллапс с поездами в Ростове: как ВСУ атакуют РФ 20 июля
«Возвысил Россию»: Карлсон описал проделанную Путиным работу
Друг по переписке убедил челябинца сломать мемориал в Аше
«Позор нации»: Алаудинов осудил чеченского военного за драку с бойцом ММА
Кулинарное шоу Меган Маркл и сериал принца Гарри провалились на Netflix
Производитель дронов-камикадзе «Герань» привел статистику их выпуска
Стало известно, когда Купянск и Волчанск могут перейти под контроль России
Одного из создателей игр про Лару Крофт посадили в тюрьму
Коц назвал возможную цель российских войск после Белой Горы
Юрист раскрыл источник миллиардных доходов Высоцкой
Самойлова завела нового питомца по кличке Педро
Роспотребнадзор сделал заявление по вспышке лихорадки чикунгунья
FPV-дрон отправил американский БТР на свалку бронетехники
Жуткий пожар на пароме с сотнями людей на борту попал на видео
Сильнейший ураган в Гонконге попал на видео
Как в СССР! Пирожное «Березка»: песочное лакомство с масляным кремом
Туристический паром с сотнями пассажиров загорелся на ходу
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.