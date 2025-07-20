Готовлю в сезон молодых кабачков! Суп по-закарпатски — вкуснота за полчаса!

Готовим кабачковый суп по-закарпатски! Этот необычный суп — настоящее открытие для любителей овощных блюд. В Закарпатье его готовят в сезон молодых кабачков, когда те особенно нежные и ароматные. В отличие от привычных кабачковых супов, этот вариант удивит вас насыщенным вкусом с легкой кислинкой и пикантными нотками.

Начните с обжарки 150 г копченой грудинки на сухой сковороде до выделения жира. Добавьте нарезанный кубиками лук и морковь, пассеруйте до мягкости. В кастрюлю с 1,5 л кипящей воды отправьте 2 средних картофелины, нарезанных брусочками. Через 10 минут добавьте 2 молодых кабачка (с кожурой), нарезанных кубиками, и зажарку.

Секрет вкуса — в финальных штрихах: за 5 минут до готовности добавьте 2 ст. л. томатной пасты, 1 мелко нарезанный болгарский перец и пучок свежего укропа. Заправьте суп 1 ст. л. яблочного уксуса и 2 раздавленными зубчиками чеснока. Дайте настояться под крышкой 15 минут.

Подавайте со сметаной и свежим хлебом. Этот суп особенно хорош на второй день, когда вкусы полностью раскрываются!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.