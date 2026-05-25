Я ненавидел сельдерей, пока не попробовал этот суп: кремовая текстура и всего 20 минут на готовку

Может показаться, что такой суп будет травянистым, но это впечатление обманчиво. Картофель и сливки делают его шелковым.

Ингредиенты

Сельдерей — 400 г, картофель — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, оливковое масло — 2 ст. л., куриный бульон — 500 мл, сливки 20% — 100 мл, кайенский перец — щепотка, укроп свежий — 20 г, петрушка свежая — 20 г, соль — по вкусу, перец черный — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я нарезаю сельдерей тонкими ломтиками, картошку — кубиками, лук и чеснок мельчу. На оливковом масле пассерую лук до прозрачности 4 минуты, бросаю чеснок еще на минуту. Затем добавляю сельдерей с картошкой и жарю все 5 минут, помешивая, чтобы не зарумянилось.

Снимаю с огня, приправляю кайенским перцем и сразу замораживаю эту смесь — это мой лайфхак для ускорения. Перед подачей довожу до кипения бульон, кидаю туда замороженные овощи, варю 15–20 минут до мягкости картофеля. Добавляю соль, перец, зелень — и погружным блендером превращаю в бархатное пюре. Вливаю сливки, прогреваю, не доводя до кипения, и все — суп готов.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я подсмотрел этот рецепт у французов, но добавил свой секрет: перед тем как залить бульон, обжариваю сельдерей с луком до золотистой корочки — так аромат становится глубже, почти ореховым. Укроп и петрушка в конце дают свежесть, а сливки — ту самую бархатистость.

Проверено редакцией
