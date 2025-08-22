Готовлю сразу здоровенную миску — эти кавказские курзе сметают с тарелок

Курзе с творогом — это традиционное кавказское блюдо, которое отличается нежным вкусом и воздушной текстурой. Такие вареники получаются легкими, с аппетитной творожной начинкой и тонким тестом. Идеальный вариант для семейного ужина или необычного завтрака.

Для теста смешайте 450 г муки, 1 яйцо и 0,5 ч. л. соли. Постепенно добавляйте 150–200 мл воды, замешивая эластичное тесто. Оставьте его отдыхать под полотенцем на 30 минут. Для начинки разомните 500 г творога вилкой, добавьте 50 г мягкого сливочного масла, 1 яйцо, соль и перец по вкусу. Тесто раскатайте в тонкий пласт, вырежьте кружки стаканом. На каждый положите 1 ч. л. начинки, защипните края, формируя характерный для курзе «мешочек». Варите в подсоленной кипящей воде 3–4 минуты после всплытия.

Готовые курзе получаются нежными, с тонким тестом и кремовой творожной начинкой. Подавать их лучше всего со сметаной или растопленным сливочным маслом. Это блюдо особенно понравится детям и тем, кто любит молочные продукты. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают курзе отличным вариантом для повседневного меню.

