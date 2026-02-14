Готовлю рыбные котлетки под соусом: рецепт на все случаи жизни — а вы и дальше ешьте пресную рыбу

Ищете быстрый и вкусный ужин для всей семьи? Эти рыбные котлеты — идеальное решение. Они получаются такими мягкими, что их обожают даже дети, а готовятся из самых простых ингредиентов.

Мелко нарезаю 400 г рыбного филе, один репчатый лук и пучок зелени. Смешиваю их в миске с одним яйцом, солю и перчу по вкусу. Из полученного фарша формирую небольшие шарики-котлеты. Обжариваю их на сковороде с 1 ст. л. растительного масла до золотистой корочки со всех сторон.

Все обжаренные котлеты перекладываю в жаропрочную форму, заливаю 100 г сметаны, при необходимости еще немного солю и перчу. Отправляю форму в разогретую до 200-220°C духовку на 12-15 минут, пока соус не зарумянится, а котлеты не пропарятся. Подаю горячими, полив сметанным соусом из формы.

