Готовлю ПП-палочки из творога и сыра: нежная текстура и хрустящая корочка — 15 минут для вкуснейшего завтрака

Благодаря творогу и рисовой муке палочки получаются влажными и нежными внутри, но при этом хорошо держат форму. Кунжут, запекаясь, образует тонкую хрустящую корочку, имитирующую эффект жарки во фритюре, но без капли лишнего масла. Это умный способ получить любимую «сырную» текстуру, не отступая от принципов ПП.

Твердый сыр (40 г) натираю на мелкой терке. В миске соединяю тертый сыр, творог 5% (100 г), рисовую муку (40 г), яйцо (1 шт.), щепотку соли и разрыхлитель на кончике ножа.

Тщательно перемешиваю все ингредиенты до получения однородного пластичного теста. Оно будет мягким и немного липким.

Мокрыми руками отделяю порции теста и формирую из них аккуратные палочки или брусочки произвольной длины.

Противень застилаю пергаментной бумагой. Выкладываю палочки на небольшом расстоянии друг от друга. Сверху обильно посыпаю каждую палочку кунжутом (около 3 г на все), слегка прижимая его, чтобы приклеился.

Разогреваю духовку до 180 °C. Выпекаю палочки 10–15 минут. Они готовы, как только слегка зарумянятся и поднимутся. Важно не передержать, чтобы они остались мягкими внутри.

Достаю из духовки, даю немного остыть на противне. Подаю теплыми или холодными. Отлично сочетаются с натуральным йогуртом или легким овощным соусом.

