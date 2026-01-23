Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 09:34

Готовлю ПП-палочки из творога и сыра: нежная текстура и хрустящая корочка — 15 минут для вкуснейшего завтрака

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Благодаря творогу и рисовой муке палочки получаются влажными и нежными внутри, но при этом хорошо держат форму. Кунжут, запекаясь, образует тонкую хрустящую корочку, имитирующую эффект жарки во фритюре, но без капли лишнего масла. Это умный способ получить любимую «сырную» текстуру, не отступая от принципов ПП.

Твердый сыр (40 г) натираю на мелкой терке. В миске соединяю тертый сыр, творог 5% (100 г), рисовую муку (40 г), яйцо (1 шт.), щепотку соли и разрыхлитель на кончике ножа.

Тщательно перемешиваю все ингредиенты до получения однородного пластичного теста. Оно будет мягким и немного липким.

Мокрыми руками отделяю порции теста и формирую из них аккуратные палочки или брусочки произвольной длины.

Противень застилаю пергаментной бумагой. Выкладываю палочки на небольшом расстоянии друг от друга. Сверху обильно посыпаю каждую палочку кунжутом (около 3 г на все), слегка прижимая его, чтобы приклеился.

Разогреваю духовку до 180 °C. Выпекаю палочки 10–15 минут. Они готовы, как только слегка зарумянятся и поднимутся. Важно не передержать, чтобы они остались мягкими внутри.

Достаю из духовки, даю немного остыть на противне. Подаю теплыми или холодными. Отлично сочетаются с натуральным йогуртом или легким овощным соусом.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
еда
рецепты
сыры
творог
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как Киев заставят оставить Донбасс на переговорах в ОАЭ
На Сахалине чудом спасли лыжника в горах
Зеленского уличили в панике после выступления в Давосе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air готовится к экстренной посадке
«На черный день»: россиянам дали совет по формированию подушки безопасности
Многодетным семьям расширят возможности для траты маткапитала
Просто «Мария»: готовим классическое печенье без яиц по ГОСТу 1952 года
«Сумасшедшая боль»: голландский блогер о якутской проруби в –52 градуса
Мать избила пятилетнюю приемную дочь до комы
В европейской стране не нашли денег для оплаты взноса в Совет мира
«Быстрые пальцы» спасли скандальную порноактрису от балийских застенков
В России могут начать строительство деревянных высоток
Дикий кабан устроил кровавый погром на рынке
Стоматолог предупредила об опасной ошибке при болезни зубов
Красноярские следователи выдвинули новую версию похищения подростка
Хищение топлива по госконтрактам расследуют в Приамурье
Раскрыто, что рискует потерять Джиган при разводе с Оксаной Самойловой
Самолет авиакомпании «Якутия» совершил экстренную посадку
Мать погибшего в Турции Свечникова рассказала, что будет с телом пловца
В Барнауле мужчина попытался взорвать собственную мать
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.