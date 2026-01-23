Простые хичины из картофельного пюре: готовлю сытный ужин для всей семьи или как закуску

Идеальный ужин для тех, кто любит вкусно и просто! Эти лепешки объединяют в себе сытность картофеля и нежность тянущегося сыра, а готовятся без лишних хлопот.

5 картофелин отвариваю до готовности и разминаю в пюре без комочков. В остывшее пюре добавляю яйцо, 200 г натертой моцареллы, рубленую зелень по вкусу, соль и постепенно ввожу 200 г муки. Замешиваю однородное мягкое тесто. Разделяю тесто на части, из каждой раскатываю лепешку толщиной около 1 см. Обжариваю лепешки на сухой, хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Готовые горячие хичины смазываю топленым маслом для аромата и подаю.

