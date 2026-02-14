Зимняя Олимпиада — 2026
Готовлю не просто печенье, а апельсиновые рулетики — рецепт с целым фруктом внутри для идеального чаепития

Фото: D-NEWS.ru
Кажется, что печенье-рулет сложно готовить? Этот рецепт докажет обратное. Всего несколько простых шагов — и вы получите впечатляющую выпечку, достойную лучшей кондитерской.

Для теста: мука (2 стакана), сливочное масло (50 г), сметана (3 ст. л.), яйцо (1 шт.), сахар (80 г), сода (1/2 ч. л.), щепотка соли. Для начинки: апельсин (1 шт.), сахар (160 г), крахмал (1 ст. л.).

Готовлю так: сначала растираю размягченное сливочное масло с сахаром (80 г). Добавляю сметану, яйцо, соду, соль и постепенно ввожу просеянную муку. Замешиваю мягкое тесто, заворачиваю его в пищевую пленку и отправляю в холодильник минимум на 30 минут. Для начинки апельсин тщательно мою, разрезаю на дольки, удаляю косточки и вместе с кожурой измельчаю в блендере с сахаром (160 г) и крахмалом до однородности. Охлажденное тесто раскатываю в прямоугольный пласт, равномерно распределяю апельсиновую начинку и аккуратно сворачиваю в плотный рулет. Снова убираю в холодильник на 20–30 минут, чтобы рулет хорошо держал форму. Затем нарезаю его на кусочки толщиной около 3 см, выкладываю на смазанный маслом противень срезом вниз и выпекаю в разогретой до 220 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

