Готовлю на обед и ужин: этот салат с тунцом выручает постоянно

Салат с тунцом, огурцами и кукурузой — это легкое и питательное блюдо, которое готовится за считаные минуты. Сочетание свежих овощей, нежного тунца и пикантной заправки делает его идеальным вариантом для обеда или ужина. Такой салат подойдет тем, кто следит за питанием, но не хочет жертвовать вкусом.

Для приготовления нарежьте 250 г огурцов, 2 вареных яйца, 1 луковицу и 3 корнишона. Добавьте 180 г консервированного тунца и 80 г кукурузы. Для заправки смешайте 1 ст. л. мягкого сыра, 2 ст. л. йогурта, сок 1/2 лимона, 1 ч. л. каперсов и 1 ч. л. горчицы. Заправьте салат и аккуратно перемешайте.

Готовый салат получается свежим, с хрустящими огурцами, нежным тунцом и сладковатыми нотками кукурузы. Пикантная заправка с каперсами и горчицей придает блюду оригинальный вкус. Подавайте его охлажденным, украсив зеленью или дольками лимона.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

