Готовлю котлеты по-турецки — все сбегаются на аромат и сметают со сковороды

Ароматные котлетки по-турецки с картофелем — это сытное и вкусное блюдо, которое разнообразит ваш повседневный рацион. Нежные котлеты с восточными специями и гармонирующий с ними картофель создают идеальное сочетание вкусов.

Для приготовления смешайте 700 г говяжьего фарша с мелко нарезанным красным перцем, кинзой, солью, перцем, копченой паприкой и томатной пастой. Сформируйте котлеты и обжарьте их до золотистой корочки. Картофель нарежьте дольками, посолите, поперчите и запеките в духовке до готовности. Подавайте котлетки с картофелем, украсив свежей зеленью.

Это блюдо получается сочным, ароматным и очень сытным. Оно отлично подойдет как для семейного ужина, так и для встречи гостей. Попробуйте — и турецкие котлетки станут частым гостем на вашем столе!

