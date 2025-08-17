Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 10:27

Готовлю котлеты по-турецки — все сбегаются на аромат и сметают со сковороды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматные котлетки по-турецки с картофелем — это сытное и вкусное блюдо, которое разнообразит ваш повседневный рацион. Нежные котлеты с восточными специями и гармонирующий с ними картофель создают идеальное сочетание вкусов.

Для приготовления смешайте 700 г говяжьего фарша с мелко нарезанным красным перцем, кинзой, солью, перцем, копченой паприкой и томатной пастой. Сформируйте котлеты и обжарьте их до золотистой корочки. Картофель нарежьте дольками, посолите, поперчите и запеките в духовке до готовности. Подавайте котлетки с картофелем, украсив свежей зеленью.

Это блюдо получается сочным, ароматным и очень сытным. Оно отлично подойдет как для семейного ужина, так и для встречи гостей. Попробуйте — и турецкие котлетки станут частым гостем на вашем столе!

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

