Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 ноября 2025 в 04:19

Готовлю «Фейерверк» вместо оливье на Новый год — эффектный салат с крабовыми палочками: всего 15 минут на готовку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сочетание нежных крабовых палочек, хрустящих свежих овощей и пикантной сметанно-томатной заправки создает свежий и легкий вкус, который идеально разбавляет тяжелые новогодние салаты.

4 яйца отвариваю вкрутую — это единственный ингредиент, требующий готовки. 250 г крабовых палочек, 1 красный и 1 желтый болгарский перец, 2 огурца и очищенные яйца нарезаю тонкой соломкой разного размера. Банку кукурузы откидываю на дуршлаг.

На большое блюдо выкладываю пучок листового салата. Горкой размещаю крабовые палочки, затем чередую разноцветные овощи и яйца, создавая композицию, напоминающую разрывающийся фейерверк. Для заправки смешиваю 150 г сметаны, 2 ст. л. томатного соуса и 1 измельченный зубчик чеснока. Поливаю салат заправкой, не перемешивая, чтобы сохранить цветовую гамму.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
Секрет батата с хрустящей корочкой: нужен лишь чеснок и розмарин
Семья и жизнь
Секрет батата с хрустящей корочкой: нужен лишь чеснок и розмарин
Сосиски, которые уже не назовешь обычными: ароматный соус и простая технология превращают привычный продукт в полноценное блюдо
Общество
Сосиски, которые уже не назовешь обычными: ароматный соус и простая технология превращают привычный продукт в полноценное блюдо
Сочетание — бомба: бюджетные брускетты с чесноком и киви на Новый год
Общество
Сочетание — бомба: бюджетные брускетты с чесноком и киви на Новый год
Быстрый салат с креветками: греческий стиль с новым акцентом
Семья и жизнь
Быстрый салат с креветками: греческий стиль с новым акцентом
Оливье, давай до свидания! Мой новый хит — салат «Крокусы». Выглядит нарядно, готовится из простых продуктов
Общество
Оливье, давай до свидания! Мой новый хит — салат «Крокусы». Выглядит нарядно, готовится из простых продуктов
еда
рецепты
салаты
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие подарки россияне хотят получить на Новый год
Филолог рассказала, как изменится речь россиян через 25 лет
Зачистка Красноармейска и штурм Тихого: успехи ВС РФ к утру 24 ноября
В Индии могут запустить российские карты «Мир»
Объем наличных денег в РФ почти в пять раз превысил прошлогодний показатель
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 ноября
Стало известно, когда дальневосточную ипотеку расширят на вторичку
Суд начал рассмотрение дела блогера Лерчек о выводе 250 млн рублей
Россиянкам назвали правила первого свидания после расставания
Пушилин раскрыл тактику ВСУ по отвлечению российских войск
Диверсанты ВСУ перестреляли друг друга при попытке проникнуть в Купянск
19 дешевых и простых салатов: затмят оливье и станут звездой стола
Врач рассказала, как оказать себе помощь при головокружении
Украина признала, что проект плана урегулирования отвечает ее интересам
«Странная иллюзия»: на Западе раскрыли, почему ЕС нужен конфликт с РФ
В Германии раскрыли тяжелейшее положение ВСУ на фронте
Фаза Луны сегодня, 24 ноября: кормим белок, бережем деньги, рыбачим
Орбан может пропустить экстренный саммит ЕС по Украине
В РФ призвали ввести новую статью в Налоговый кодекс для помощи бойцам СВО
Умер легендарный футболист СССР Никита Симонян: его путь и яркие достижения
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.