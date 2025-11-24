Готовлю «Фейерверк» вместо оливье на Новый год — эффектный салат с крабовыми палочками: всего 15 минут на готовку

Сочетание нежных крабовых палочек, хрустящих свежих овощей и пикантной сметанно-томатной заправки создает свежий и легкий вкус, который идеально разбавляет тяжелые новогодние салаты.

4 яйца отвариваю вкрутую — это единственный ингредиент, требующий готовки. 250 г крабовых палочек, 1 красный и 1 желтый болгарский перец, 2 огурца и очищенные яйца нарезаю тонкой соломкой разного размера. Банку кукурузы откидываю на дуршлаг.

На большое блюдо выкладываю пучок листового салата. Горкой размещаю крабовые палочки, затем чередую разноцветные овощи и яйца, создавая композицию, напоминающую разрывающийся фейерверк. Для заправки смешиваю 150 г сметаны, 2 ст. л. томатного соуса и 1 измельченный зубчик чеснока. Поливаю салат заправкой, не перемешивая, чтобы сохранить цветовую гамму.

