Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 13:56

Готовлю эти рулетики за 15 минут — идеальная закуска к любому застолью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю эту закуску постоянно, потому что она сочетает в себе свежесть, легкость и изысканный вкус без лишних хлопот. Мне нравится, как хрустящий огурец и нежная форель создают идеальный дуэт. Особенно выручает, когда нужно быстро собрать красивое и вкусное угощение для внезапно нагрянувших гостей.

Готовлю я так: два небольших свежих огурца нарезаю вдоль тонкими пластинами с помощью овощечистки. 150 граммов слабосоленой форели мелко рублю ножом и смешиваю с двумя столовыми ложками творожного сыра. Добавляю мелко порубленную зелень, немного перца и, если нужно, совсем чуть-чуть соли. Аккуратно выкладываю чайной ложкой начинку на край каждой огуречной пластины и сворачиваю аккуратным рулетиком. Чтобы закуска лучше держала форму, скрепляю ее шпажкой или просто выкладываю на блюдо швом вниз. Получаются свежие, хрустящие рулетики с насыщенным вкусом морской рыбы и легкой кислинкой сыра. Это блюдо никогда не залеживается на столе!

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Читайте также
Готовлю творожные ушки вместо покупного печенья. Простой рецепт, который стал семейным хитом
Общество
Готовлю творожные ушки вместо покупного печенья. Простой рецепт, который стал семейным хитом
Сочетание тыквы и апельсина, которое покоряет навсегда: делюсь рецептом любимого рулета нашей семьи
Общество
Сочетание тыквы и апельсина, которое покоряет навсегда: делюсь рецептом любимого рулета нашей семьи
Настоящая морковь по-азиатски: вам больше не нужна корейская с рынка. Почему этот рецепт лучше?
Общество
Настоящая морковь по-азиатски: вам больше не нужна корейская с рынка. Почему этот рецепт лучше?
Ресторатор Пинский раскрыл новый неожиданный тренд
Шоу-бизнес
Ресторатор Пинский раскрыл новый неожиданный тренд
Путешествия для гурманов: пять направлений, где кухня — настоящее искусство
Общество
Путешествия для гурманов: пять направлений, где кухня — настоящее искусство
еда
закуски
рыба
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, по чьей инициативе закончился разговор Трампа с Зеленским
Невролог рассказала о влиянии энергетиков на организм
В Турции взбесившийся бык протаранил автомобиль рогами
Россиянам объяснили, как их могут лишить наследства вопреки завещанию
Встречу Путина и Трампа в Будапеште назвали «кошмаром» Брюсселя
Что будет с ключевой ставкой: заседание Центробанка 24 октября, прогнозы
Среди россиян стал популярен пикантный вид отдыха
Раскрыто, почему российские бойцы относятся к пленным ВСУ по-человечески
На острове Русский полыхает трехэтажное здание
В Госдуме рассказали, с чем Зеленский покинул Белый дом
Два молодых спортсмена из «Динамо» и ЦСКА погибли в аварии
Как не остаться без денег и «Госуслуг»? Раскрыта новая схема мошенников
Магнитные бури сегодня, 18 октября: что завтра, скачки давления, слабость
Над Белгородской областью сбили восемь дронов ВСУ
Бардо впервые вышла на связь после экстренной операции
Землю накрыла третья магнитная буря октября
Место пропажи семьи Усольцевых в тайге может привлечь множество туристов
«Слезы»: в ГД рассказали о провальной попытке украинцев достучаться до МОК
Бывшая помощница Байдена высказалась о поставках оружия Украине
Звезда «Ищейки» выписалась с сыном из роддома
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.