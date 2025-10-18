Готовлю эти рулетики за 15 минут — идеальная закуска к любому застолью

Я готовлю эту закуску постоянно, потому что она сочетает в себе свежесть, легкость и изысканный вкус без лишних хлопот. Мне нравится, как хрустящий огурец и нежная форель создают идеальный дуэт. Особенно выручает, когда нужно быстро собрать красивое и вкусное угощение для внезапно нагрянувших гостей.

Готовлю я так: два небольших свежих огурца нарезаю вдоль тонкими пластинами с помощью овощечистки. 150 граммов слабосоленой форели мелко рублю ножом и смешиваю с двумя столовыми ложками творожного сыра. Добавляю мелко порубленную зелень, немного перца и, если нужно, совсем чуть-чуть соли. Аккуратно выкладываю чайной ложкой начинку на край каждой огуречной пластины и сворачиваю аккуратным рулетиком. Чтобы закуска лучше держала форму, скрепляю ее шпажкой или просто выкладываю на блюдо швом вниз. Получаются свежие, хрустящие рулетики с насыщенным вкусом морской рыбы и легкой кислинкой сыра. Это блюдо никогда не залеживается на столе!

