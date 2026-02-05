Готовлю цветную капусту так, что просят добавку: быстрый рецепт в кляре с хрустящей корочкой и нежной серединкой

Цветная капуста в кляре — простое блюдо, которое часто выручает, когда нужно быстро накормить семью. Необычность этого способа в том, что капуста получается одновременно хрустящей снаружи и мягкой внутри. На приготовление уходит не больше 30 минут, а результат всегда радует.

Для блюда понадобится 350 граммов цветной капусты, 1 яйцо, 3 столовые ложки муки, 20 миллилитров молока, 150 миллилитров растительного масла, 1 чайная ложка горчицы и специи по вкусу — соль, чеснок, черный и красный перец. Капусту разбирают на одинаковые соцветия и отваривают в подсоленной воде 5 минут после закипания, чтобы она стала мягкой, но не разварилась. Затем дают стечь воде и немного остужают.

Для кляра смешивают яйцо с молоком, добавляют горчицу, специи и 2 столовые ложки муки, хорошо размешивают. Соцветия обмакивают в кляр, затем в оставшуюся муку и обжаривают на хорошо разогретой сковороде по несколько секунд с каждой стороны. Капуста получается золотистой, ароматной и идеальной для ужина или закуски.

Ранее сообщалось, что в нашем ритме жизни все чаще хочется простых и понятных рецептов, которые не требуют долгой готовки. Этот вариант выручает меня, когда нужно быстро накормить семью вкусным и питательным завтраком. Минимум продуктов, а результат приятно удивляет.