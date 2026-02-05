Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 16:53

Готовлю цветную капусту так, что просят добавку: быстрый рецепт в кляре с хрустящей корочкой и нежной серединкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Цветная капуста в кляре — простое блюдо, которое часто выручает, когда нужно быстро накормить семью. Необычность этого способа в том, что капуста получается одновременно хрустящей снаружи и мягкой внутри. На приготовление уходит не больше 30 минут, а результат всегда радует.

Для блюда понадобится 350 граммов цветной капусты, 1 яйцо, 3 столовые ложки муки, 20 миллилитров молока, 150 миллилитров растительного масла, 1 чайная ложка горчицы и специи по вкусу — соль, чеснок, черный и красный перец. Капусту разбирают на одинаковые соцветия и отваривают в подсоленной воде 5 минут после закипания, чтобы она стала мягкой, но не разварилась. Затем дают стечь воде и немного остужают.

Для кляра смешивают яйцо с молоком, добавляют горчицу, специи и 2 столовые ложки муки, хорошо размешивают. Соцветия обмакивают в кляр, затем в оставшуюся муку и обжаривают на хорошо разогретой сковороде по несколько секунд с каждой стороны. Капуста получается золотистой, ароматной и идеальной для ужина или закуски.

Ранее сообщалось, что в нашем ритме жизни все чаще хочется простых и понятных рецептов, которые не требуют долгой готовки. Этот вариант выручает меня, когда нужно быстро накормить семью вкусным и питательным завтраком. Минимум продуктов, а результат приятно удивляет.

Проверено редакцией
Читайте также
Разминаю творог вилкой — и в духовку! Нежный десерт к чаю — вкусно и просто
Общество
Разминаю творог вилкой — и в духовку! Нежный десерт к чаю — вкусно и просто
Записала рецепт на пробу — теперь он в любимых. После этого маринада по-другому готовить не будете
Общество
Записала рецепт на пробу — теперь он в любимых. После этого маринада по-другому готовить не будете
Этот трюк с томатной пастой изменит вкус капусты навсегда
Семья и жизнь
Этот трюк с томатной пастой изменит вкус капусты навсегда
Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Общество
Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Мариную скумбрию всего за несколько часов без ожидания: быстрый домашний способ, с которым закуска получается нежной и пряной
Общество
Мариную скумбрию всего за несколько часов без ожидания: быстрый домашний способ, с которым закуска получается нежной и пряной
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам в Таиланде грозит тюрьма и депортация из-за прогулки с нюансом
«Не может быть предметом торга»: Лавров исключил языковые уступки Киеву
В Госдуме заявили о росте эффективности в борьбе с кибермошенниками
ВСУ атаковали Россию с помощью 40 БПЛА за пять часов
В ГД высказались о возможном продлении договора США и РФ по ядерным силам
Минюст РФ пополнил черный список организаций
В Белгородской области раскрыли печальные последствия нового налета ВСУ
Новое фото, отказ выходить в люди, списки Эпштейна: как живет Алла Пугачева
Суда с контрабандной нефтью захватили в Персидском заливе
Кравцов раскрыл особенность всех школ, где произошли нападения
«Мы обожглись»: Лавров об отношениях России со странами Запада
В Госдуме перечислили самые востребованные в 2026 году специальности
Лавров рассказал о тайных переговорах с некоторыми лидерами Евросоюза
Депутат Нилов предложил новое наказание для нерадивых работодателей
«Средств достаточно»: названо оружие России, способное уничтожить ПРО США
«Всегда возьмет трубку»: Лавров сообщил о готовности Путина к предложениям
Стало известно, почему в Евросоюзе нарастает недовольство Германией
Раскрыто, как метеорит мог оказаться в числе стратегически важных товаров
В Красной Пахре 10 постояльцев частного пансионата заразились инфекцией
«Низкий поклон»: в ГД предложили госнаграду для воспитателя из Бугуруслана
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.