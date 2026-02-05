Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 17:57

Раскрыто, как метеорит мог оказаться в числе стратегически важных товаров

Юрист Салкин: метеорит могли признать стратегически важным как черный металл

Фото: t.me/customs_rf
Осколок метеорита, конфискованный таможенниками в Санкт-Петербурге, мог быть признан стратегически важным товаром из-за содержания черного металла, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, учитывая реальную стоимость фрагмента космического объекта, контрабандисту, вероятно, не будет предъявлено уголовное обвинение.

К стратегически важным товарам относятся цветные и черные металлы. Так как метеорит зачастую состоит из железа и других примесей, формально он может попасть под эту категорию. Правда, из материалов СМИ следует, что его оценили в баснословную сумму, хотя средняя цена на железную руду составляет $102 за тонну. Поэтому, если расценивать его как черный лом металла, для уголовной ответственности не дотянет по стоимости, — пояснил Салкин.

Он добавил, что если рассматривать метеорит как культурное достояние, вывоз которого также противозаконен, то возникают трудности с оценкой. По словам юриста, неясно, каким образом эксперт определит стоимость находки, поскольку аналогичные сделки для сравнения попросту отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге таможенники пресекли попытку контрабанды осколка метеорита Алетай в Великобританию. При сканировании морского контейнера в порту сотрудники Балтийской таможни обнаружили фрагмент космического происхождения весом свыше 2,5 тонн.

таможня
Санкт-Петербург
метеориты
контрабанда
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
