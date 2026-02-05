Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 18:00

Лавров рассказал о тайных переговорах с некоторыми лидерами Евросоюза

Лавров: лидеры Евросоюза связывались с Россией и просили не объявлять об этом

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Европейские лидеры ведут контакты с Россией и просят не объявлять об этих разговорах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с RT. По словам министра иностранных дел, некоторые контактируют «подпольно».

У нас есть контакты с некоторыми европейскими лидерами. Они звонят и просят не объявлять об этих разговорах. Некоторые появляются здесь и подпольно контактируют, — отметил он.

До этого Лавров сообщил, что введение американских санкций против российских компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть» после переговоров в Анкоридже удивило Россию. По его словам, такой шаг изумил даже президента страны Владимира Путина. Глава ведомства уточнил, что РФ и США расстались в Анкоридже на том, что Москва поддержала мирную инициативу Вашингтона по Украине. После этого РФ ожидала подписания соглашения, объяснил Лавров недоумение России.

Ранее французский источник, близкий к ситуации, заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить российскому лидеру. По его словам, подготовка содержательного разговора займет несколько дней.

Сергей Лавров
Евросоюз
Россия
переговоры
