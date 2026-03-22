Готовлю булгур на молоке вместо манной каши — мой новый идеальный завтрак. Ореховые ноты, бархатная текстура и заряд энергии на весь день

Булгур прочно ассоциируется с пловом и салатами, но его кулинарный потенциал гораздо шире. Однажды попробовав сварить из него молочную кашу, вы откроете для себя новый, нежный и очень сытный вариант любимого с детства блюда.

Что понадобится

Булгур — 150 г, молоко — 500 мл, масло сливочное — 20 г, сахар — 1–2 ст. л., соль — 1 щепотка, мускатный орех (молотый) — на кончике ножа, изюм — по желанию (30–40 г).

Как готовлю

В толстостенной кастрюле или сотейнике растапливаем сливочное масло, всыпаем сухой булгур и обжариваем на среднем огне 2–3 минуты, постоянно помешивая, до появления легкого орехового аромата.

Параллельно в отдельной емкости подогреваем молоко почти до кипения. К обжаренной крупе вливаем горячее молоко, доводим до кипения, затем убавляем огонь до минимума. Добавляем сахар, соль, мускатный орех и промытый изюм (если используем).

Варим под приоткрытой крышкой около 12 минут, периодически помешивая, чтобы каша не пригорела. По истечении времени выключаем огонь, плотно накрываем кастрюлю крышкой и даем настояться 7–10 минут — за это время булгур окончательно впитает влагу и приобретет идеальную кремообразную консистенцию. Подаем горячим, при желании добавив кусочек масла, мед или свежие ягоды.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.