Готовлю банками — салатик по-корейски: зимой улетает первым!

Острый, ароматный и хрустящий — этот салат хочется есть ложками. Капуста с морковью по-корейски отлично хранится всю зиму и с каждым днем становится только вкуснее. Пряный маринад с чесноком и кориандром придаёт овощам яркий насыщенный вкус.

Натрите 1 кг моркови и 500 г капусты на терке для корейских салатов. Добавьте 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. молотого кориандра, 1 ч. л. красного перца и нарезанную луковицу. Вскипятите 200 мл воды, добавьте 50 мл уксуса 9%, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли и 50 мл растительного масла. Залейте горячим маринадом овощи, перемешайте и плотно уложите в стерильные банки. Закатайте. Через две недели салат настоится и станет ещё вкуснее.

Отличный вариант закуски к мясу, гарниру или просто с кусочком черного хлеба.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта филадельфия готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.