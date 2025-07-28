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28 июля 2025 в 13:20

Готовится быстрее, чем пицца! Обалденная тортилья с тунцом и сыром!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тортилья с тунцом и сыром — вкусный экспресс-ужин за 10 минут. Когда нет времени на готовку, но хочется чего-то сытного и аппетитного, эта тортилья станет настоящим спасением! Хрустящая лепешка с нежным тунцом, ароматными грибами и тягучим сыром — сочетание, которое не оставит равнодушным даже самого привередливого едока. А главное — готовится это блюдо буквально за несколько минут, но получается настолько вкусным, что кажется, будто вы провели на кухне целый час. Идеально для позднего ужина, перекуса после работы или даже для небольшого фуршета с друзьями.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и слегка обжарьте лепешку с одной стороны. Переверните её и сразу выложите начинку: размятый вилкой тунец, жареные шампиньоны и оба вида плавленого сыра, нарезанные небольшими кусочками. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 2–3 минуты, пока сыр не начнёт плавиться. Посыпьте свежей зеленью, поперчите и посолите по вкусу. Сложите лепешку пополам и подавайте горячей, пока сыр тянется и пахнет просто волшебно!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

рецепты
тортилья
ужины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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