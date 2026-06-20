Никакого масла и жира: наггетсы из кабачков готовлю просто — режу, обваливаю в специях и запекаю

Никакого масла и жира: наггетсы из кабачков готовлю просто — режу, обваливаю в специях и запекаю

Наггетсы из кабачков без масла и жира — это хрустящая и полезная закуска, которая готовится в духовке. Кабачки в панировке из сухарей, сыра и специй запекаются до золотистой корочки, оставаясь сочными внутри.

Для приготовления понадобится 2 кабачка, 2 яйца, 100 г панировочных сухарей, 50 г твердого сыра, 1 ч. л. сушеного чеснока, 0,5 ч. л. паприки, соль, перец.

Рецепт: кабачки нарежьте брусочками или колечками, посолите, оставьте на 10 минут, затем промокните. В миске смешайте сухари, тертый сыр, чеснок, паприку, перец. В отдельной тарелке взболтайте яйца.

Каждый брусок кабачка обмакните в яйцо, затем в сухарную смесь. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить наггетсы из кабачка. Их оценили и взрослые, и дети. Если хотите создать более плотную оболочку вокруг кабачковых палочек, вмешайте в яйцо 1 ст. л. крахмала.

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