Вкуснее чебуреков и такие сытные, что заменят ужин: конвертики из кабачков и фарша

Вкуснее чебуреков и такие сытные, что заменят ужин: конвертики из кабачков и фарша

Конвертики из кабачков и фарша — это хрустящие, сочные и невероятно вкусные «чебуреки» на кабачковом тесте. Блюдо получается сытным, но при этом легким — отличная альтернатива классическим пирожкам.

Для приготовления вам понадобится: 2 кабачка, 2 яйца, 3-4 ст. л. муки, 1 ст. л. сметаны, соль, перец. Для начинки: 300 г мясного фарша, луковица, соль, перец, паприка.

Рецепт: кабачки натрите на крупной терке, отожмите лишний сок. Добавьте яйца, муку, сметану, соль и перец, перемешайте до густого теста. Фарш обжарьте на сковороде с мелко нарезанным луком и специями до готовности.

На разогретую сковороду с маслом выложите ложку теста в форме полукруга. Сверху положите немного фарша. Накройте второй ложкой теста, формируя «чебурек». Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки (по 2-3 минуты).

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить конвертики из кабачков и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в фарш рубленую зелень и немного тертого сыра в тесто.

Ранее стало известно, как приготовить «пальчики» из кабачков — замена оладьям.