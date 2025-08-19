Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 11:11

Готовим лучшую аджику дома: ароматный взрыв вкуса за пару минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта аджика готовится быстро и просто — без варки и лишних хлопот. Она сохраняет свежесть и насыщенный вкус овощей, идеально подходит для тех, кто любит острое и ароматное. Можно намазывать на хлеб, добавлять к мясу или использовать как соус.

В блендере измельчите 500 г помидоров, 2 красных болгарских перца, 1 острый перец (по вкусу), 5 зубчиков чеснока и небольшой пучок кинзы. Добавьте 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. уксуса 9%. Всё взбейте до однородности и переложите в стерильную банку. Храните в холодильнике, чтобы аджика настоялась и стала еще ароматнее.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
рецепты
соусы
помидоры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска разнесли 53-ю бригаду ВСУ в болотах и лесах ДНР
Альпинистка из России сломала ногу и ждет помощи на высоте 7 тысяч метров
Масштабный пожар окрасил небо над Украиной в апокалиптический красный цвет
Погода в Москве во вторник, 19 августа: ждать дождь с градом и ураган?
В Госдуме сообщили, каким будет период накопительной пенсии в 2026 году
Кота с марихуаной «повязали» около исправительной колонии
В ДНР ликвидировали взвод украинской бригады «Холодный Яр»
Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Отдых в пятизвездочном отеле Египта обернулся мучениями туристов из России
Экономист предупредила, чем может обернуться льготная ипотека
Жителя ЛНР задержали за изготовление взрывных устройств для терактов
Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России
Российского блогера задержали за донаты экстремистам
Юные россияне демонстрируют высокий уровень патриотизма
Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму
Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои
Семья Тиммы готовит новый выпад в адрес Седоковой
«Тупо продались»: Суханкина о Галкине, Пугачевой, Шатунове и «Мираже»
Актера Щербакова выписали из больницы
«Придется повоевать»: в Госдуме высказались о заключении мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.