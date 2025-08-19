Готовим лучшую аджику дома: ароматный взрыв вкуса за пару минут

Эта аджика готовится быстро и просто — без варки и лишних хлопот. Она сохраняет свежесть и насыщенный вкус овощей, идеально подходит для тех, кто любит острое и ароматное. Можно намазывать на хлеб, добавлять к мясу или использовать как соус.

В блендере измельчите 500 г помидоров, 2 красных болгарских перца, 1 острый перец (по вкусу), 5 зубчиков чеснока и небольшой пучок кинзы. Добавьте 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. уксуса 9%. Всё взбейте до однородности и переложите в стерильную банку. Храните в холодильнике, чтобы аджика настоялась и стала еще ароматнее.

