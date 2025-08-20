Огурцы больше не закрываю — делаю на зиму пикантный соус без стерилизации

Огуречный соус по-домашнему — это вкусная и полезная заготовка, которая поможет сохранить летний урожай. Ароматная овощная смесь с пикантными нотками чеснока и перца станет отличным дополнением к мясным блюдам или самостоятельной закуской. Простой рецепт без стерилизации делает этот вариант особенно удобным для хозяек.

Для приготовления обжарьте 500 г лука, добавьте 500 г моркови и 500 г болгарского перца. Введите 2,5 кг натертых огурцов, 500 г томатного пюре и специи. Тушите 30 минут, в конце добавьте 10–12 зубчиков чеснока и 4 ст. л. уксуса. Разложите горячую икру по банкам и закатайте.

Эта закуска сохраняет свежий вкус огурцов и яркий аромат овощей всю зиму. Подавайте ее с картофелем, кашами или просто намазывайте на хлеб — она понравится всей семье!

