Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 09:56

Огурцы больше не закрываю — делаю на зиму пикантный соус без стерилизации

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Огуречный соус по-домашнему — это вкусная и полезная заготовка, которая поможет сохранить летний урожай. Ароматная овощная смесь с пикантными нотками чеснока и перца станет отличным дополнением к мясным блюдам или самостоятельной закуской. Простой рецепт без стерилизации делает этот вариант особенно удобным для хозяек.

Для приготовления обжарьте 500 г лука, добавьте 500 г моркови и 500 г болгарского перца. Введите 2,5 кг натертых огурцов, 500 г томатного пюре и специи. Тушите 30 минут, в конце добавьте 10–12 зубчиков чеснока и 4 ст. л. уксуса. Разложите горячую икру по банкам и закатайте.

Эта закуска сохраняет свежий вкус огурцов и яркий аромат овощей всю зиму. Подавайте ее с картофелем, кашами или просто намазывайте на хлеб — она понравится всей семье!

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
рецепты
огурцы
соусы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как правильно накладывать патчи: секрет свежего лица за 15 минут
Депутат призвал блокировать контент со скрытой пропагандой ЛГБТ-отношений
Хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и узнали потери Украины в ходе СВО
Стало известно, что будет с Зеленским после завершения конфликта
Мошенники придумали новый способ выманить личные данные у россиян
Россиянка тайком вывезла за границу тонны краба на 51 млн рублей
Врач раскрыла, как вовремя распознать заражение после укуса клеща
Экономист рассказала, от чего зависит финансовое счастье россиян
В Госдуме рассказали, кому с 1 октября повысят зарплаты
Автовладельцев предупредили о новом росте цен на одну услугу
Запуск СПГ-завода «Новатэка» в Мурманске хотят отложить из-за санкций
Названо возможное место проведения трехстороннего саммита по Украине
Подростки нашли способ обходить запрет на аренду электросамокатов
Опасная бактерия оставила мужчину без ноги
Иностранные наемники бегут за Оскол
Бойцы «Юга» ликвидировали два пункта управления БПЛА ВСУ
Полыхающий торговый центр в Кемерово сняли на видео
Сборную Израиля потребовали отстранить от турниров ФИФА и УЕФА
Политолог обозначил главный итог встречи Трампа с Зеленским
«Мощная оплеуха»: Захарова о карте Украины в Белом доме
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.