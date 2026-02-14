Готовим куриную печень так, что закачаешься: карамельная в томате — нежно, сочно и очень вкусно

Если вы думаете, что куриная печень — это скучно, просто попробуйте этот рецепт. В карамельно-томатном соусе она получается мягкой, ароматной и буквально тает во рту. Легкая сладость, кислинка и пикантные нотки делают блюдо по-настоящему ресторанным — притом что готовится оно очень просто. Такую печень можно подать с рисом, картофельным пюре или макаронами — и обычный ужин сразу превращается в маленький праздник.

Ингредиенты: куриная печень — 500 г, вода — 1/3 стакана, кетчуп — 1/4 стакана, мука — 3 ст. л., коричневый сахар — 2 ст. л., растительное масло — 1 ст. л., соевый соус — 1 ст. л., уксус — 1 ст. л., чесночный порошок — щепотка, соль и перец — по вкусу.

Печень промывают, при необходимости удаляют пленки и нарезают тонкими брусочками. Муку смешивают с солью и перцем, обваливают в ней кусочки печени со всех сторон. В отдельной миске соединяют воду, кетчуп, коричневый сахар, соевый соус, уксус и чесночный порошок. Хорошо перемешивают до однородности — это будет основа для карамельного соуса. На сковороде разогревают растительное масло, выкладывают печень и быстро обжаривают на среднем огне до румяной корочки. Затем вливают приготовленный соус, аккуратно перемешивают, уменьшают огонь и тушат под крышкой 15–20 минут, пока печень не станет мягкой, а соус — густым и блестящим.

