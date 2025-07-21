Готовим без заморочек: начинка — что есть, сыр — побольше! Чудо-лепешки

Рецепт кесадильи с мясом и овощами! Кесадилья — это не просто лепешка с сыром, а целый кулинарный манифест: быстро, сытно и с характером. Если добавить сочное мясо, хрустящие овощи и хорошую порцию расплавленного сыра, получится не закуска, а полноценный ужин, который соберет семью у плиты в ожидании первого кусочка.

Начнем с мяса: свинину или говядину режем мелким кубиком, обжариваем на раскаленной сковороде до румяной корочки. Добавляем лук, болгарский перец, солим, перчим, щедро сыплем паприку и кумин: должно пахнуть так, чтобы соседи заглянули в гости. Если любите бобы, можно добавить их для сытности.

Берем тортильи (можно магазинные, можно самодельные), на одну половинку выкладываем начинку, сверху — тертый сыр (чем больше, тем лучше). Накрываем второй половинкой и отправляем на сухую сковороду или гриль. Жарим до хруста, переворачиваем, чтобы сыр растекся и склеил начинку.

Режем на треугольники, как пиццу, подаем со сметаной, гуакамоле или просто так, если не терпится. Главное — есть сразу, пока сыр тянется, а лепешка шуршит. Просто? Да. Вкусно? Еще как!

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