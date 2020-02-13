https://static.news.ru/photo/861120e0-4e78-11ea-87c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект, ограничивающий применение к предпринимателям уголовной статьи об организации преступного сообщества. На пленарном заседании в четверг, 13 февраля, нижняя палата российского парламента приняла президентский проект закона в первом чтении.

Об этом сообщает РИА Новости. Документ предлагает указать в примечаниях к статье 210 УК РФ, что учредители, руководство и сотрудники юрлица не подпадают под действие этой статьи только в силу организационно-штатной структуры компании и совершения преступления в связи с предпринимательской или иной экономической деятельностью. Исключением станут случаи, когда юрлицо было заведомо создано для совершения преступных деяний.

Законопроект также предусматривает декриминализацию санкций за нарушение сроков возврата валютной выручки. Как гласит текст пояснительной записки, инициатива направлена на создание условий для развития благоприятного делового климата в России и сокращения рисков для бизнеса.

Как ранее передавал NEWS.ru, идею ограничить применение в отношении предпринимателей статьи УК о создании преступного сообщества поддержал Верховный суд РФ.