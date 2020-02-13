Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект, ограничивающий применение к предпринимателям уголовной статьи об организации преступного сообщества. На пленарном заседании в четверг, 13 февраля, нижняя палата российского парламента приняла президентский проект закона в первом чтении.
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Законопроект также предусматривает декриминализацию санкций за нарушение сроков возврата валютной выручки. Как гласит текст пояснительной записки, инициатива направлена на создание условий для развития благоприятного делового климата в России и сокращения рисков для бизнеса.
Как ранее передавал NEWS.ru, идею ограничить применение в отношении предпринимателей статьи УК о создании преступного сообщества поддержал Верховный суд РФ.
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