Государство захотело заработать на больших зарплатах россиян

В России могут повысить страховые взносы, которые работодатели делают с больших зарплат своих сотрудников. Если сейчас они отдают 22% с зарплат до 1,465 млн рублей в год и всего 10%, если человек получает больше этой суммы (то есть больше 122 тысяч рублей в месяц), то скоро это может измениться, пишут «Известия» со ссылкой на два источника, близких к кабмину.

Нынешний порядок расчёта страховых премий был введён в России ещё в 2012 году, через два года власти его начали ежегодно продлевать. Только в 2016 году заговорили о повышении взносов с больших зарплат, однако тогда дальше обсуждений дело не зашло. Всё изменилось в 2020 году во время пандемии, но немного в другую сторону.

Владимир Путин снизил размер страховых взносов для компаний малого и среднего бизнеса с 30 до 15%, а для IT-фирм — с 15 до 7,6%. Впрочем, параллельно был увеличен налог на доходы физических лиц, зарабатывающих свыше пяти миллионов рублей в год, — с 13 до 15%, — пишет газета.

Теперь же на заседании бюджетной комиссии вернулись к обсуждению увеличения нагрузки на труд высокооплачиваемых сотрудников. Пока неизвестно, на сколько могут повысить страховую выплату, которая сейчас составляет 10% оклада «дорогого» сотрудника, но платить будет работодатель, а не сам работник.

По данным Forbes, идея ввода этой меры принадлежит Минфину. По расчётам ведомства, это может принести госбюджету 16 миллиардов рублей в 2022 году и до 45 миллиардов — к 2024 году.

Трудовые договоры для россиян являются не самыми интересными документами: поэтому многие плохо изучают их перед тем, как подписать. В 48% российских компаний сообщили, что невнимательно документ читают многие их сотрудники. Ещё 9% опрошенных считают, что россияне вообще не читают, что подписывают, и только 37% работодателей уверены, что рекруты интересуются тем, что написано в контракте.