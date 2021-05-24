Государственным СМИ разрешат не отчитываться об иностранном финансировании

https://static.news.ru/photo/54e26640-bcaa-11eb-9674-96000091f725_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Минцифры РФ подготовило законопроект, освобождающий принадлежащие государству СМИ от отчётов о финансировании из-за границы. В ведомстве считают, что через такие медиа невозможно формировать у аудитории «искажённую картину политической действительности», передаёт «Интерфакс».

Ведомство хочет изменить статью 19.2 закона «О СМИ», где говорится, что все издания, кроме иностранных и созданных по международным договорам, должны раз в квартал отчитываться о получении иностранных средств. Такое требование было введено, чтобы граждане страны знали, что коммерческое СМИ готовит материалы «на средства иностранных организаций, представляющих опасность для интересов российского общества и государства в условиях, когда в ряде стран усилилось давление на российские СМИ, путём раскрытия сведений о получаемых доходах».

Вместе с тем попытки влиять извне на российское информационное пространство с целью предвзятого информирования и создания искажённой картины политической действительности могут иметь место только в отношении коммерческих СМИ, не имеющих государственного финансирования, — считают в министерстве.

В тексте законопроекта также говорится, что деятельность медиа, которые созданы органами российской власти или учреждёнными ими организациями, стратегически значима «для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ». В Минцифры уверены, что сотрудники таких СМИ действуют в государственных и общественных интересах, а услуги на коммерческой основе оказывают только в соответствии с учредительными документами.

14 мая Минюст РФ внёс в список иностранных агентов русскоязычное интернет-издание VTimes, которое было создано бывшими сотрудниками газеты «Ведомости», уволившимися в знак протеста против назначения главным редактором Андрея Шмарова.

23 апреля Минюст внёс в реестр иноагентов компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии. Так называется юридическое лицо, которое владеет изданием «Медуза».

В марте на шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на государственном телеканале «Россия 24» декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров выдал за реальную новость заметку сатирического издания «Панорама». Он рассказал, что ЕС якобы потребовал добавить в мультфильм «Маша и Медведь» ЛГБТ-персонажей. После этого гости шоу начали обсуждать, кого из героев мультика можно сделать ЛГБТ-персоной.