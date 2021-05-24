Государственным СМИ разрешат не отчитываться об иностранном финансировании

Минцифры РФ подготовило законопроект, освобождающий принадлежащие государству СМИ от отчётов о финансировании из-за границы. В ведомстве считают, что через такие медиа невозможно формировать у аудитории «искажённую картину политической действительности», передаёт «Интерфакс».
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Вместе с тем попытки влиять извне на российское информационное пространство с целью предвзятого информирования и создания искажённой картины политической действительности могут иметь место только в отношении коммерческих СМИ, не имеющих государственного финансирования, — считают в министерстве.
В тексте законопроекта также говорится, что деятельность медиа, которые созданы органами российской власти или учреждёнными ими организациями, стратегически значима «для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ». В Минцифры уверены, что сотрудники таких СМИ действуют в государственных и общественных интересах, а услуги на коммерческой основе оказывают только в соответствии с учредительными документами.
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