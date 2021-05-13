Издание VTimes внесли в список иноагентов

https://static.news.ru/photo/7e433b80-b49f-11eb-97aa-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

Русскоязычное интернет-издание VTimes включено в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

14 мая 2021 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов <...>, являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io», — говорится в сообщении.

Онлайн-проект VTimes был запущен летом 2020 года. Его основали бывшие сотрудники газеты «Ведомости», которые уволились в знак протеста против назначения главным редактором Андрея Шмарова. Его кандидатуру поддержал новый собственник издания, основатель «ФедералПресс» Иван Ерёмин.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штраф за распространение СМИ, в том числе электронными, сообщений и материалов СМИ-иноагента без указания на данный статус. Размер взыскания составит до 50 тысяч рублей.