Декан МГУ на шоу Соловьёва обсудил фейковую новость о ЛГБТ в мультиках в ЕС

https://static.news.ru/photo/fd79f50c-8357-11eb-ace4-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/Вечер с Владимиром Соловьевым/youtube.com

Декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на государственном телеканале «Россия 24» выдал за реальную новость заметку сатирического издания «Панорама».

Накануне на сайте «Панорамы» появилась новость «ЕС потребовал добавить в мультфильм „Маша и Медведь“ ЛГБТ-персонажей». При этом издание отдельно предупреждает , что все содержащиеся в нём заметки являются выдуманными.

На днях европейский парламент принял требование к одному из наших аниматоров, производителю фильмов для маленьких «Маша и Медведь». Что требуют? Чтобы туда ввели представителей «неординарной», так сказать, сексуальной ориентации: геев, лесбиянок, трансгендеров и тому подобное, — заявил глава факультета в эфире программы.

После этого гости шоу начали обсуждать, кого из героев мультика можно сделать ЛГБТ-персоной.

И вы хотите сказать, что это та Европа, с которой мы должны вступать в человеческие отношения? — сказал ведущий Соловьёв.

Как сообщал NEWS.ru, юморист Азамат Мусагалиев представил пародию на телеведущего Владимира Соловьёва. Его персонаж Владимир Соловьёв-Разбойников провёл передачу «Полный гутен таг» на вымышленной радиостанции «ДвестиFM». Ироничный скетч был показан в рамках шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ.