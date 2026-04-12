Гости «записываются» ко мне на Пасху за месяц — все ради этого сливочного кулича с абрикосовым соусом

Я всегда считал, что настоящая пасха — это про душевность, а не про сложность. Этот рецепт с творогом, курагой и хрустящими орешками доказывает это, как никто другой. Он выглядит изысканно, а готовится с душой и без суеты.

Что понадобится

Для творожной массы: 600 г творога, 2 желтка, 35 г сахара, 1 ст. л. сметаны, 1 ст. л. апельсиновой или лимонной цедры, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 ст. л. апельсинового сока (по необходимости).

Для абрикосового соуса: 150 г кураги, 100 г сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 яичный белок, 1 ст. л. сливочного масла, 2 ч. л. цедры, 1 ст. л. сока.

Для карамельных орехов: 40 г сахара, 50 г любых орехов (грецкие, миндаль).

Как я готовлю

Творог под прессом в холодильнике на несколько часов. Курагу варю до мягкости, измельчаю в блендере.

На водяной бане смешиваю курагу, сахар, масло, цедру, сок. Вмешиваю взбитый белок, варю до загустения.

Сахар карамелизую, добавляю орехи, выкладываю на коврик.

Творог протираю через сито. Желтки взбиваю с сахаром, добавляю сметану, ваниль, цедру.

Соединяю с творогом, взбиваю. В креманки выкладываю слоями: творог, соус, орехи. Убираю в холодильник.