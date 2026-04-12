Гости «записываются» ко мне на Пасху за месяц — все ради этого сливочного кулича с абрикосовым соусом

Фото: D-NEWS.ru
Я всегда считал, что настоящая пасха — это про душевность, а не про сложность. Этот рецепт с творогом, курагой и хрустящими орешками доказывает это, как никто другой. Он выглядит изысканно, а готовится с душой и без суеты.

Что понадобится

Для творожной массы: 600 г творога, 2 желтка, 35 г сахара, 1 ст. л. сметаны, 1 ст. л. апельсиновой или лимонной цедры, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 ст. л. апельсинового сока (по необходимости).

Для абрикосового соуса: 150 г кураги, 100 г сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 яичный белок, 1 ст. л. сливочного масла, 2 ч. л. цедры, 1 ст. л. сока.

Для карамельных орехов: 40 г сахара, 50 г любых орехов (грецкие, миндаль).

Как я готовлю

Творог под прессом в холодильнике на несколько часов. Курагу варю до мягкости, измельчаю в блендере.

На водяной бане смешиваю курагу, сахар, масло, цедру, сок. Вмешиваю взбитый белок, варю до загустения.

Сахар карамелизую, добавляю орехи, выкладываю на коврик.

Творог протираю через сито. Желтки взбиваю с сахаром, добавляю сметану, ваниль, цедру.

Соединяю с творогом, взбиваю. В креманки выкладываю слоями: творог, соус, орехи. Убираю в холодильник.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
куличи
Пасха
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Звездную пару» операторов дронов ВСУ ликвидировали
Правительство утвердило строительство НИЦ судостроения имени Крылова
Чемпион UFC Махачев рассказал о горькой утрате в Италии
Переговоры США и Ирана чуть не закончились мордобоем
Названы неочевидные признаки рака
Трамп после провала в Пакистане намекнул на морскую блокаду
Дженна Ортега раскрыла, кто «защищает» ее в Голливуде
Политолог ответил, продолжатся ли переговоры между США и Ираном
Coca-Cola зарегистрировала товарный знак в России
В Пакистане раскрыли, в какой атмосфере проходили переговоры Ирана и США
Россиян предупредили об уголовной ответственности за лебедей из покрышек
Сальдо раскрыл, за что Запад любит Зеленского
Российским военным на передовой привезли куличи и яйца
Любовь Аксенова рассказала о своем дебюте в новой роли
Сонливость водителей в России будет контролировать ИИ
Россияне стали чаще обращаться к институту омбудсмена
Стало известно, как изменилась обстановка в Ормузе после финала переговоров
Власти Ирана раскрыли, за какой период могут восстановить мощности НПЗ
В российском регионе ввели режим ЧС и начали эвакуировать жителей
Орбан пообещал заставить Украину возобновить подачу нефти по «Дружбе»
Дальше
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
