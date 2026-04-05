05 апреля 2026 в 07:00

Гости в шоке, а вы — нет: салат с чипсами, который исчезает со стола за минуты

Иногда хочется порадовать близких чем-то простым, но эффектным. Этот салат — как раз тот случай: минимум усилий, доступные продукты и вау-результат. Хрустящие чипсы сверху превращают обычное блюдо в настоящее праздничное угощение.

Ингредиенты:

  • ветчина или отварное мясо — 350 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • маринованные шампиньоны — 150 г;
  • консервированная кукуруза — 100 г;
  • майонез — по вкусу;
  • чипсы — по вкусу.

Приготовление

Яйца отварите вкрутую, остудите и разделите на белки и желтки. Белки натрите крупно, желтки — мелко. Ветчину и грибы нарежьте небольшими кусочками. Выкладывайте слоями: сначала мясо, затем грибы, белки и кукурузу. Каждый слой промазывайте майонезом — так салат получится сочным и нежным.

Сверху посыпьте желтками, а перед подачей украсьте чипсами. Получается сытно, красиво и очень вкусно — домочадцы точно попросят добавки!

Ранее сообщалось: этот торт выглядит как из кондитерской, но готовится вполне дома. Его особенность — нежный бисквит, пропитанный кофе, и воздушный крем с орехами и шоколадом.

Марина Макарова
