Гости в шоке, а вы — нет: салат с чипсами, который исчезает со стола за минуты

Иногда хочется порадовать близких чем-то простым, но эффектным. Этот салат — как раз тот случай: минимум усилий, доступные продукты и вау-результат. Хрустящие чипсы сверху превращают обычное блюдо в настоящее праздничное угощение.

Ингредиенты:

ветчина или отварное мясо — 350 г;

яйца — 4 шт.;

маринованные шампиньоны — 150 г;

консервированная кукуруза — 100 г;

майонез — по вкусу;

чипсы — по вкусу.

Приготовление

Яйца отварите вкрутую, остудите и разделите на белки и желтки. Белки натрите крупно, желтки — мелко. Ветчину и грибы нарежьте небольшими кусочками. Выкладывайте слоями: сначала мясо, затем грибы, белки и кукурузу. Каждый слой промазывайте майонезом — так салат получится сочным и нежным.

Сверху посыпьте желтками, а перед подачей украсьте чипсами. Получается сытно, красиво и очень вкусно — домочадцы точно попросят добавки!

