Торт «Флоренция» без лишних сложностей: воздушный десерт с кремом и ароматной пропиткой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот торт выглядит как из кондитерской, но готовится вполне дома. Его особенность — нежный бисквит, пропитанный кофе, и воздушный крем с орехами и шоколадом. Несмотря на эффектную подачу, рецепт доступный и понятный даже для начинающих.

Ингредиенты:

  • мука — 130 г;
  • сахар — 200 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • сливочный сыр — 250 г;
  • сгущенное молоко — 100 г;
  • сливки 33% — 200 мл;
  • сахарная пудра — 150 г;
  • шоколад — 100 г;
  • фундук — 60 г;
  • растворимый кофе — 5 г;
  • ликер — 15 мл.

Приготовление

Яйца взбейте с сахаром до пышности, аккуратно вмешайте муку. Выпекайте тонкий бисквит при 190 °C около 8 минут. Остудите, нарежьте кусочками и выложите ими глубокую миску, формируя «купол».

Приготовьте пропитку из кофе и ликера, слегка увлажните бисквит. Для крема смешайте сливочный сыр со сгущенкой, отдельно взбейте сливки и соедините массы. Добавьте орехи и часть шоколада.

Выложите крем внутрь формы, сверху закройте оставшимся бисквитом. Уберите в холодильник минимум на 6 часов. Затем переверните торт, смажьте кремом и украсьте шоколадом. Получается нежный, ароматный десерт с насыщенным вкусом.

Ранее сообщалось, что творог — полезный продукт, но не каждый любит есть его просто так. Превратить его в мягкое, ароматное печенье с фруктами — отличная идея для детей и взрослых.

Проверено редакцией
Без дрожжей, но с начинкой: пасхальный кулич с шоколадным кремом — вкусная не только шапочка
На белках — прошлый век. Готовлю глазурь для кулича на желатине — глянцевая, плотная, с лимонной ноткой и без трещин
Прощайте, скучные пироги — «Выручай-комната» на кефире: готовим за 10 минут
На Пасху готовлю кулич «Красный бархат» — яркий, нежный, с контрастной белой шапкой. Пошаговый рецепт
Сырные круассаны за 20 минут из слоеного теста: хрустящая закуска вкуснее бутербродов
Марина Макарова
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
