Торт «Флоренция» без лишних сложностей: воздушный десерт с кремом и ароматной пропиткой

Этот торт выглядит как из кондитерской, но готовится вполне дома. Его особенность — нежный бисквит, пропитанный кофе, и воздушный крем с орехами и шоколадом. Несмотря на эффектную подачу, рецепт доступный и понятный даже для начинающих.

Ингредиенты:

мука — 130 г;

сахар — 200 г;

яйца — 4 шт.;

сливочный сыр — 250 г;

сгущенное молоко — 100 г;

сливки 33% — 200 мл;

сахарная пудра — 150 г;

шоколад — 100 г;

фундук — 60 г;

растворимый кофе — 5 г;

ликер — 15 мл.

Приготовление

Яйца взбейте с сахаром до пышности, аккуратно вмешайте муку. Выпекайте тонкий бисквит при 190 °C около 8 минут. Остудите, нарежьте кусочками и выложите ими глубокую миску, формируя «купол».

Приготовьте пропитку из кофе и ликера, слегка увлажните бисквит. Для крема смешайте сливочный сыр со сгущенкой, отдельно взбейте сливки и соедините массы. Добавьте орехи и часть шоколада.

Выложите крем внутрь формы, сверху закройте оставшимся бисквитом. Уберите в холодильник минимум на 6 часов. Затем переверните торт, смажьте кремом и украсьте шоколадом. Получается нежный, ароматный десерт с насыщенным вкусом.

