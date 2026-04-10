Гости не поверили, что в этом нежном рулете спрятана брокколи, — пришлось раскрывать секрет

Фото: D-NEWS.ru
Признаюсь, я задумал этот рулет как кулинарный эксперимент. Но результат превзошел все ожидания — нежная основа и пикантная начинка покорили даже заядлых скептиков.

Что понадобится

Для коржа: 500 г брокколи, 100 мл сливок 20%, 3 яйца, 50 г пармезана, соль, белый перец. Для начинки: 250 г творога, 150 г брынзы, 3 помидора, масло для смазки.

Как я готовлю

Брокколи варю 5 минут, обсушиваю. Отделяю желтки от белков, белки убираю в холодильник. Брокколи, желтки, сливки и пармезан взбиваю в пюре.

Белки взбиваю в пену, аккуратно вмешиваю. Выливаю на пергамент, выпекаю при 200 °C 12 минут.

Помидоры ошпариваю, снимаю кожуру, взбиваю с творогом и брынзой.

Горячий корж переворачиваю на новый пергамент, сворачиваю в рулет, остужаю. Разворачиваю, намазываю начинку, сворачиваю без бумаги.

Убираю в холодильник на 30 минут.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
