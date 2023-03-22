Гость шоу Соловьева упал в обморок: что случилось, как он сейчас Профессор НИУ ВШЭ упал в обморок во время обсуждения США, Владимир Соловьев и приглашенные эксперты мгновенно бросились на помощь

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Андрей Карнеев

21 марта стало известно, что во время прямого эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» потерял сознание один из гостей — руководитель Школы Востоковедения ВШЭ, профессор Андрей Карнеев. Соловьев и эксперты оказали Карнееву первую помощь и вызвали врача. Что случилось в эфире программы, что известно об упавшем в обморок профессоре и как он чувствует себя сейчас — в материале NEWS.ru.

Как Карнеев потерял сознание

Момент обморока опубликовал Соловьев в своем Telegram-канале. В тот момент гости обсуждали США, и помимо Карнеева экспертами были член Зиновьевского клуба медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Куликов, декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, политолог Дмитрий Дробницкий, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин, главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский и заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

В какой-то момент Карнееву резко стало плохо, он упал на пол. Соловьев и гости шоу бросились оказывать Карнееву первую помощь. Ведущий крикнул, что срочно требуется врач. Позднее Соловьев заявил, что на площадку вызвали скорую, и эфир продолжился. По его словам, обморок был кратковременным, Карнеев быстро пришел в себя.

Чем известен профессор Карнеев

Андрей Карнеев — кандидат исторических наук и профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ. В 1987 году он закончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «История», квалификация «Историк-востоковед, референт-переводчик китайского языка». Карнеев владеет английским и китайским языком.

В 1995 году он получил ученую степень кандидата исторических наук. Профессор работает в НИУ ВШЭ с 2019 года и выступает в качестве эксперта в различных СМИ

В чем причина обморока Карнеева

В беседе с журналистами «Фонтанки» Карнеев рассказал, что за несколько минут до обморока почувствовал недомогание, но не решился сразу уйти из эфира.

«Нехорошо себя почувствовал, решил не уходить сразу, а дождаться перерыва. Буквально на две-три секунды потерял равновесие. На всякий случай позвали врача, он сказал, что ничего страшного», — сказал Карнеев.

В разговоре с NEWS.ru Карнеев рассказал, что сейчас чувствует себя нормально. Эксперт считает, что потерял сознание из-за недосыпа и переутомления.

«Я благодарен сотрудникам программы „Вечер с Владимиром Соловьевым“ и самому Владимиру Рудольфовичу, что как-то проявили заботу, тут же позвали врача. Скорая приехала, проверила пульс, давление, посмотрели, что все нормально, никакого приступа и меня отпустили. Я уже вчера минут через 15-20 нормально себя чувствовал», — отметил Карнеев.

Профессор добавил, что этот инцидент никак не скажется на посещении подобных программ. Он будет участвовать в эфирах и дальше.

Кто еще падал в обморок во время эфиров

Летом 2018 года во время общения с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым стало плохо журналистке телеканала «Россия 24» Дарье Козловой. Инцидент произошел в прямом эфире с форума «Армия-2018». Мантуров подал знак журналистке, что закончил речь. После небольшой паузы Козлова сказала: «Спасибо большое. Я напомню, мы сейчас беседовали с Денисом Мантуровым министром промышленности и торговли...» На этих словах девушка стала терять сознание.

Глава Минторга попытался предотвратить падение Дарьи, но корреспондентка не удержалась на ногах, и прямой эфир был прерван.

В октябре 2022 года ведущему телеканала «Белгород 24» Сергею Елисееву стало плохо в прямом эфире программы, посвященной правилам оказания первой помощи. Гостям передачи почти сразу удалось привести телеведущего в чувство, но выпуск программы пришлось прервать. Позднее в «Белгород Медиа» сообщили, что с Елисеевым все в порядке.