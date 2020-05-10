Госпиталь в «Крокус Экспо» для пациентов с коронавирусом откроется 12 мая

https://static.news.ru/photo/791cf6de-92b1-11ea-9595-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosreg.ru

Госпиталь в «Крокус Экспо» площадью 18 тысяч квадратных метров для пациентов с коронавирусной инфекцией заработает в Московской области 12 мая.

Привлечены врачи из разных регионов. Подобный госпиталь развёрнут также в парке «Патриот», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы регионального правительства.

Стационар сможет принять более тысячи пациентов. В палатах имеются душевые комнаты, телевизоры, а самое главное — компьютерные томографы и аппараты ИВЛ.

Президент Crocus Group Арас Агаларов сообщил, что общая стоимость затрат на работы по организации временного госпиталя на территории «Крокус Экспо» превышает 900 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что новые койко-места для лечения заражённых коронавирусом появились в 78 корпусах федеральных и городских медучреждений в Москве. Во временных стационарах готовы 3 тысячи мест и 27 тысяч мест в лечебных учреждениях.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 279 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.

В России на 9 мая общее число инфицированных достигло 209 688 (+11 012 за последние сутки), более 34 306 выздоровели, умерли 1915 человек. В Москве 109 740 заболевших (+5551 за последние сутки), выздоровели более 13 тыс., умерли 1068.