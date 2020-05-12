Госдума в первом чтении приняла поддерживающий арендаторов законопроект

Во вторник, 12 мая, депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому арендаторам, пострадавшим от пандемии коронавируса, расторгать договор аренды в одностороннем порядке и без штрафных санкций.
Также правовая норма предусматривает возможность продления аренды для компаний недвижимости, принадлежащей государству. Как сказано в пояснительной записке к проекту, закон рассматривается к принятию в связи с необходимостью оказания поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям, которые пострадали от ухудшения ситуации в экономике в результате пандемии и неспособны оплачивать аренду.
Подчёркивается, что правовой нормой предлагается обязать арендодателей при обращении добросовестно исполнявших свои обязанности арендаторов заключать соглашения о досрочном расторжении договоров аренды без взимания неустойки, убытков или иных штрафных санкций,
Как отметил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, с помощью соответствующих изменений планируется сбалансировать отношения между компаниями и арендодателями и создать ситуацию, при которой будет недопустимо «выкручивание рук одним другими».
Как ранее писал NEWS.ru, правительство внеслов Госдуму законопроект о мерах поддержки экономики при пандемии коронавируса. Он был принят в первом чтении 12 мая.
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