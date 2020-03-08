https://static.news.ru/photo/9540a450-620f-11ea-bf03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Оля Холод/vk.com

Председатель комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что он и другие парламентарии готовят депутатские запросы о проверке законности убийства бездомных собак и кошек в пункте передержки в Якутске.

Это циничное нарушение сразу нескольких статей УК: тут и жестокое обращение с животными, и нецелевое расходование бюджетных средств (собак по закону должны содержать в приютах, а не убивать), и превышение должностных полномочий со стороны чиновников, которые принимали эти решения, — написал Бурматов в Instagram.

Председатель думского комитета планирует обсудить происшествие с главой Республики Саха Айсеном Николаевым и прокуратурой. Бурматов подчеркнул, что его визит в Якутию в апреле состоится, но «явно пройдёт по другому сценарию».

Как ранее сообщал NEWS.ru, волонтёры и зоозащитники исследовали территорию закрытого на карантин из-за бешенства пункта передержки животных в Якутске и обнаружили там более 100 убитых собак и кошек. Сотрудники пункта объяснили убийство животных соответствующим распоряжением республиканского департамента ветеринарии. Мэр Якутска Сардана Авксентьева опровергла свою причастность к инциденту.