Госдума придумала, как остановить рост цен на жильё

В Госдуме хотят продлить экспортные пошлины на чёрные и цветные металлы, чтобы остановить рост цен на жильё. Депутаты планируют обсудить инициативу со строительным сообществом для дальнейшей передачи правительству. В случае принятия, сборы продлят на весь 2022 год. Об этом сообщают «Известия».

Необходимо продление экспортных пошлин на чёрные и цветные металлы, которые были введены с 1 августа по 31 декабря, на весь 2022 год. Это позволит притормозить рост цен на строительную арматуру, и, может быть, даже их снизит, — заявил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Эксперты отмечают, что мера лишь частично будет способствовать снижению цен. Для долгосрочного эффекта требуется наращивание производственных мощностей, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Ранее в Росстате сообщили, что в России за первую неделю ноября резко поднялись цены на некоторые продукты, в том числе на сливочное масло, хлеб и сахар. Известно, что больше всего подорожала гречневая крупа.

Эксперты отмечают, что тенденция повышения цен на продукты наблюдается по всему миру. Основной причиной называют логистический кризис, вызванный пандемией коронавируса. При этом прогнозируется, что к Новому году цена на отдельные товары вновь начнёт расти.